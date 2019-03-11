Москва, 11 марта, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Пхеньян подал сигнал Вашингтону — КНДР может возобновить работу над своим ракетно-ядерным потенциалом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта рассказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя информацию о том, что Северная Корея стала восстанавливать один из своих ракетно-ядерных полигонов.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

«Ханойская встреча [лидеров КНДР и США] окончилась неудачей, причём, насколько можно судить, для Северной Кореи эта неудача стала неожиданностью, — сказал Ланьков. — Северокорейская сторона рассчитывала на то, что ей удастся обменять ядерный центр Ёнбен на все экономически значимые санкции, которые были введены Советом Безопасности ООН с подачи США и при поддержке Китая. Американская сторона не сочла этот размен равным, и, по большому счёту, в данном случае с США трудно не согласиться».

По словам Ланькова, если бы американцы приняли это предложение, то в распоряжении северокорейцев осталось бы где-то около половины их потенциала по производству ядерного оружия на базе урана, весь потенциал по производству ракет и все существующие у них ядерные заряды. С другой стороны, если бы американцы пошли на договорённость, которую предлагал лидер КНДР Ким Чен Ын, они остались бы вообще без эффективных средств давления на КНДР.

«Дело в том, что, вопреки весьма распространённым утверждениям, до 2016 года никаких серьёзных международных санкций в отношении Северной Кореи не существовало — введённые в 2006—2016 гг. Советом Безопасности ООН санкции касались только торговли оружием и комплектующими, необходимыми для ядерной программы, а также запрещали ввоз в КНДР предметов роскоши, — заметил Ланьков. — Были, правда, односторонние санкции со стороны США, но они тоже носили фактически символический характер, так как и при отсутствии санкций американские фирмы не торговали бы с Северной Кореей по причине отсутствия коммерческого интереса к такой торговле. Ощутимые санкции стали водить только в 2016 году, и именно их отмены и добивался в Ханое Ким Чен Ын».

Профессор уточнил, что, несмотря на отказ американцев принять предложения Ким Чен Ына в Ханое, Северная Корея рассчитывает на продолжение переговоров, и у неё есть надежда на заключение сделки, пусть и на других условиях.

«Однако в Пхеньяне опасаются, что в руководстве США теперь возьмут верх «ястребы», которые выступают за продолжение максимального давления на Северную Корею, а возможно, всерьёз думают и о военном решении проблемы, — продолжил востоковед. — Поэтому Северная Корея хочет напомнить Вашингтону, что она существует и обладает определённым ракетно-ядерным потенциалом, и поэтому нападение на неё будет потенциально весьма опасной авантюрой. Кроме того, КНДР необходимо напомнить, что если США не пойдут на компромисс, то Пхеньян может возобновить свою работу над ракетно-ядерным потенциалом».

Однако, по словам профессора, перед северокорейским руководством стоит вопрос о том, как это сделать, по возможности не нарушая взятых на себя обязательств. В первую очередь речь идёт о моратории на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, который был введён в конце 2017 года и с тех пор неоднократно подтверждался Ким Чен Ыном.

«Возможно, что демонстративные и хорошо заметные для средств космической разведки работы на ядерных и ракетных объектах и должны стать таким сигналом для США. Если в ближайшие месяцы американцы не проявят должной уступчивости, то КНДР, возможно, предпримет более решительные меры, при этом стараясь не нарушить взятых на себя обязательств, — предположил Ланьков. — У КНДР есть две сейчас явные лазейки, хотя они могут выдумать и что-то ещё. Во-первых, мораторий касается только запусков межконтинентальных баллистических ракет. Испытания ракет малой и средней дальности не запрещены, и обязательств не проводить их КНДР на себя не брала, и значит, она может их провести. Во-вторых, поскольку межконтинентальная баллистическая ракета конструктивно очень близка к ракете-носителю, которая используется для вывода на орбиту спутников, всегда можно провести запуск, оговорившись, что имело место не испытание МБР, а запуск очередного исследовательского спутника. Это идеальная отговорка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным южнокорейского информационного агентства Yonhap, Северная Корея восстанавливает зону пуска ракет на ядерном полигоне Дончан-ри. В связи с этим президент США Дональд Трамп признался, что будет «очень, очень разочарован» в лидере КНДР Ким Чен Ыне, если данная новость окажется правдой.