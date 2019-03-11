Вашингтон, 11 марта, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Компания Facebook подала в суд США против двух украинских разработчиков, создавших браузерные расширения, собиравшие данные её пользователей. Об этом 10 марта сообщил портал The Verge.

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Согласно информации, указанной в иске, Глеб Случевский и Андрей Горбачев создавали приложения для Facebook, при установке которых на компьютеры пользователей соцсети также происходила установка браузерных расширений, способных собирать информацию о пользователях, которая использовалась для показа таргетированной рекламы в их ленте.

Известно, что в числе созданных разработчиками приложений присутствуют FQuiz, Supertest, Megatest и «Печенька». Компания заявила, что мужчины принесли компании «непоправимый репутационный вред».

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Напомним, в феврале 2019 года ИА REGNUM собщило, что Facebook и Instagram подали в суд на китайские компании, которые специализировались на продаже «лайков» и поддельных аккаунтов. Иск был подан против четырех компаний-разработчиков и трех граждан Китая.