Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Продолжающиеся снегопады и минусовая температура воздуха не дают возможности коммунальным службам Петербурга приступить к очистке города от зимних загрязнений. Об этом сообщил журналистам 11 марта вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

ИА REGNUM Весенний снегопад в Петербурге

«Нам необходим продолжительный период плюсовых температур, и желательно, чтобы были осадки в виде дождя. Мы не можем использовать технику, переоборудовав ее под весенний режим. Мы вынуждены опять возвращаться к уборке снега», — приводит слова чиновника телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что в минувшие выходные и праздничные дни в Петербурге из-за сильного снегопада и штормового ветра на несколько часов закрывались створки дамбы в Финском заливе, прекращались полеты самолетов в аэропорту «Пулково». В городе падали деревья, светофоры и рекламные щиты, пострадали два человека. В пригородах произошло несколько массовых аварий с участием десятков автомобилей. Спасателям пришлось эвакуировать рыбаков со льда залива.

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По данным Смольного, из-за сильного ветра в период 8−10 марта пострадали кровли 105 многоквартирных домов, более половины из них уже починили. За прошедшую неделю из города вывезли почти 300 тысяч кубометров снега. Коммунальные службы Петербурга продолжают работу в усиленном режиме.