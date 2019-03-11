Сочи, Краснодарский край, 11 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Росавтодор намерен вложить триллион рублей в строительство самой дорогой в России трассы для обеспеченных сочинцев и отдыхающих там москвичей, вместо того чтобы подумать о дорогах, по которым граждане страны ездят каждый день, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 марта, комментируя сообщения о стоимости строительства новой трассы в районе Сочи.

Rosavtodor.ru Дорога

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Росавтодор нашел способ снизить стоимость строительства трассы в районе Сочи с 1,6 до 1 триллиона рублей, сократив протяженность дороги со 119 до 80,5 километра и строя ее не от Джубги, а от Туапсе. Стоимость строительства каждого метра шоссе составит таким образом около 12,4 млн рублей. Трассу планируется построить не к 2025 году, как предполагалось ранее, а к 2037-му.

«Почему самая дорогая автострада в России будет, судя по всему, построена не на севере Европейской части России, не в Сибири, не на Дальнем Востоке, где хорошие автодороги сегодня нужнее всего, а на юге, в местах, которые подавляющим большинством населения страны воспринимаются как курортные? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, но мне это не по душе.

Может быть, дело в том, что южное направление сегодня наиболее опасно с военной точки зрения и там надо усилить инфраструктуру для быстрой переброски войск? Думаю, однако, что при всей его опасности угрозы там можно парировать и без таких капиталовложений в дорожное строительство. Тогда что, речь идёт об удобстве местных и столичных богачей и курортников?

К сожалению, такой ответ укладывается в логику нашей сегодняшней реальности. Эти триллионы на автобаны, миллиарды на стадионы, миллионы на зарплаты «топ-менеджерам» — всё это из какой-то другой, чужой жизни. И на наши дороги, дороги, по которым каждый день ездят те, кто, скорее всего, никогда не поедет по шикарной южной автотрассе, на наши зарплаты, на нашу жизнь те, кто планирует такие бюджетные расходы на автобаны, смотрят, видимо, как на что-то далёкое, чужое, отношения к ним не имеющее. Но так быть не должно», — отметил Михаил Демурин.