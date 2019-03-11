Москва, 11 марта, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В России увеличился рекомендованный размер дохода семьи, достаточный для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита. Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за год этот показатель вырос на 10% — с 64,7 тыс. рублей на начало марта 2018 года до 71,7 тыс. рублей в марте 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

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Вместе с тем за последние полгода показатель доступности ипотеки для граждан увеличился незначительно — всего на 1,8% (на 1 октября он составлял 70,3 тыс. рублей).

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на начало марта был зафиксирован в Москве — 139,1 тыс. рублей. За ней идёт Московская область (103,0 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (87,7 тыс. рублей). При этом больше всего повезло жителям Кировской области — для комфортного обслуживания ипотеки им достаточно иметь на семью 50,6 тыс. рублей.

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«Одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Добавим, показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи по ипотеке к её ежемесячным доходам. По расчётам аналитиков НБКИ, такое соотношение должно быть на уровне 1/3.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года объём выданных в России ипотечных кредитов составил 167 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным Цетробанка РФ, за первый месяц 2019 года российские банки выдали 78,2 тыс. жилищных кредитов, средневзвешенная ставка в рублях составила 9,87%.