Санкт-Петербург, 11 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Свыше 50 экипажей истребительной и бомбардировочной авиации Западного военного округа (ЗВО) примут участие в учениях с боевыми стрельбами над акваторией Ладожского озера. Об этом сообщили 11 марта в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Истребитель-бомбардировщик Су-34

Над Ладогой будут тренироваться экипажи самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-27, Су-34, Су-30СМ и Су-35, базирующихся на военных аэродромах в Воронежской, Курской и Тверской областях. Они выполнят боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают тактику ведения воздушного боя.

Самолеты с экипажами уже начали передислокацию на аэродром «Бесовец» вблизи Петрозаводска (Республика Карелия).

«Занятия пройдут, как днем, так и ночью на высотах до 10 тыс. метров. Обнаружение условного противника, захват и поражение целей выполнят более 50 экипажей», — отметили в ЗВО.

Итогом учений для летчиков, которые успешно выполнят задания, станет получение квалификационного допуска к несению боевого дежурства по охране государственной границы в воздушном пространстве РФ.

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