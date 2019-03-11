Москва, 11 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Россия намерена ужесточить правила прохождения военных морских судов на Северному морскому пути. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») в ходе встречи с военными атташе.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

«Россия продолжит проведение мероприятий, направленных на обеспечение ее суверенных прав в Арктике. В этом ключе следует оценить и анонсированные правительством на минувшей неделе новые правила прохода иностранных военных судов по Северному морскому пути», — сказал Шаманов.

В частности, новые правила предполагают уведомительный порядок прохода, обязательное наличие на их борту российских лоцманов и прочее.

«Комментируя это решение, скажу, что прошлогодний инцидент в Керченском проливе нас многому научил. Мы не намерены далее пассивно наблюдать, как деятели пытаются играть своими мускулами у наших берегов. Более того, комитет по обороне будет ужесточать свою позицию. Мы обязательно в эти правила добавим присутствие на этих судах представителей пограничной службы ФСБ и другие дополнительные меры, которые резко ужесточат и сократят возможность иностранным судам использовать Северный морской путь в военных целях», — подчеркнул Шаманов.