Москва, 11 марта, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Под конец прошлой недели рубль ускорил падение в паре с долларом и подешевел даже после слабого отчета по американскому рынку труда 8 марта, когда российская валюта торговалась в рамках внебиржевой сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«По итогам дня пара доллар/рубль, которая достигла максимума в районе 66,46 руб. и в моменте превысила 100-дневную скользящую среднюю, закрылась немногим ниже этой области, подтвердив пробой уровня 66 руб. Статистика по американскому рынку труда стала настоящим ударом для инвесторов, отразив рост занятости всего на 20 тыс. против прогноза на уровне 180 тыс.», — отметил эксперт.

В рамках первоначальной реакции доллар ослаб по всему спектру рынка, но давление оказалось кратковременным, во многом благодаря позитивным сторонам отчета — уровень безработицы снизился до 3,8%, а почасовые заработки повысились с 0,1% до 0,4%, превысив прогноз на уровне 0,3%. Так, доллар понес умеренные потери и довольно быстро пришел в себя, торгуясь 11 марта стабильно.

«Сегодня немалое внимание рублевые трейдеры уделят не только дальнейшей траектории американской валюты, но и динамике нефтяных цен, которые после волатильной пятницы (8 марта) пытаются вернуться к росту и снова штурмуют отметку $66 по сорту Brent. Пробой этого уровня ослабит давление на российскую валюту, которая, скорее всего, попытается отправить доллар ближе к уровню 66 руб.», — полагает Николаев.

Читайте также: Рост котировок нефти удержит рубль от ослабления