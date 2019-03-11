Москва, 12 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 12 марта, в России отмечают День работника уголовно-исполнительной системы. В этот день в 1879 году Александр II издал Указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний.

Александр II

Первые наказания за воровство, убийство, кражу, разбой и ложный донос установили на территории русских земель еще в период X—XV веков. Одним из первых законодательных актов, затрагивающих вопросы политики наказаний, являлись «Судебники» 1497 и 1550 годов. Согласно документам, наказания приобретали все более жестокий и устрашающий население характер. Например, систему штрафов заменили смертной казнью.

Сама уголовно-исполнительная система России долгое время находилась в подчинении Министерства внутренних дел. Но в 1998 году, после реформирования государственной системы и перехода к демократическим формам управления, она перешла в Министерство юстиции.

Федеральным органом уголовно-исполнительной системы является Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), созданная для исполнения наказаний и содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. В задачи специалистов также входит проведение воспитательной работы для исправления и успешной реабилитации преступников.

В 2006 году появился похожий праздник — День работников СИЗО и тюрем, который отмечают 31 октября. Его ввел руководитель ФСИН Юрий Калинин. Дату выбрали не случайно — 31 октября 1963 года Коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании в Советском Союзе следственных изоляторов как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.