Магадан, 11 марта, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Жительница Магадана пожаловалась в соцсетях на то, что в день заседаний регионального законодательного органа жильцам расположенного рядом с областной думой Колымы дома нельзя заезжать в свой двор. Сотрудники ГИБДД начинают требовать, чтобы люди убирали свои машины, уже в 7:20 утра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Каждый раз накануне заседания развешиваются объявления: «Состоится заседание депутатов Магаданской областной думы. Просим не ставить автотранспорт на прилегающей территории». С утра приезжает наряд ГИБДД. Сегодня, например, особо рьяный представитель этой службы начал стучать по машинам начиная с 7:20 утра и на мой вопрос: «Что случилось?», мне был дан ответ, что нужно срочно убрать машину, потому что так написано», — рассказала женщина, живущая рядом со зданием областной думы.

По её словам, её не пустили во двор и тогда, когда она приехала домой на обед, и ей пришлось потратить время своего отдыха на поиски парковочного места вне своего двора.

«Вопрос: от кого охраняют депутатов Магаданской областной думы? Предложение: накануне заседаний эвакуировать всех жителей дома 8 по ул. Горького вместе с машинами, чтобы не создавали угрозу народным избранникам», — также написала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке депутат Законодательного собрания Михаил Пучковский обратился в местное правительство и к губернатору с просьбой организовать место для стоянки своего коня, на котором он планирует приезжать на заседания. В мэрии Петропавловска-Камчатского ему отказались предоставить такую возможность, аргументировав это тем, что территория возле здания законодательного органа является зоной общественных площадей и что здесь предусмотрены парковочные места для транспортных средств, а верховые животные не являются таковыми.