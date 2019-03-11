Нью-Дели, 11 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Четыре мирных жителя получили ранения в результате нарушения режима прекращения огня пакистанскими войсками вдоль линии контроля на севере штата Джамму и Кашмир в районе Барамулла 10 марта. Об этом со ссылкой на официальные лица сообщает телеканал NDTV.

Обстрел из миномета

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В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Их состояние и тяжесть полученных ранений не уточняются.

По информации сотрудников полиции, пакистанские войска прибегли к неспровоцированному обстрелу индийских постов и деревень в районе Камалкот и города Ури в Северном Кашмире. Огонь вёлся как из минометов, так и из стрелкового оружия. Как заявил представитель обороны Индии, индийская армия открыла ответный огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, индо-пакистанский конфликт резко обострился после террористического акта 14 февраля 2019 года, когда в результате подрыва автоколонны индийской военизированной полиции погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

Добавим, что ранее, по данным властей Индии, три человека погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны Пакистана, совершённых в ночь на 2 марта, в районе Пунч (штат Джамму и Кашмир).

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Утверждается, что одна из выпущенных с пакистанской стороны мин попала в жилой дом, полностью его уничтожив. Внутри дома находились мать и двое детей. Все они погибли.