Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 11 марта, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Радиоведущая «Радио-2» из Комсомольска-на-Амуре Татьяна Жмеренецкая лишилась работы сразу после того, как сообщила о своём намерении баллотироваться на пост мэра города. Руководство радиокомпании отстранило её от эфиров, заявив, что ей не следовало лезть в политику. От судебных тяжб журналист отказалась, а от намерения идти на выборы — нет. Политолог Даниил Ермилов убеждён, что женщины во власти — наше будущее, а также в том, что молодая и активная журналистка способна основательно потеснить на выборах «всеми согласованных», но никому не интересных мужчин-политиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из личного архива Татьяны Жмеренецкой Татьяна Жмеренецкая

Читайте также: Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов передумал уходить в отставку

О своём намерении баллотироваться на пост мэра города радиоведущая комсомольского «Радио-2» заявила в конце февраля 2019 года. Руководство радиокомпании сразу же отстранило журналистку от эфиров, заявив:

«Либо политика, либо работа».

«Я о таких правилах, к сожалению, заранее не знала. Вариантов — «выбери: или выборы, или работа» — мне не предложили, просто сказали, что со мной расстаются. И не важно — подала я заявление в избирком или просто сообщила о своем желании, намерении. Заниматься судебными тяжбами не планирую, хотя можно было бы. Но не нужно. Сейчас и время, и силы нужны на подготовку к выборам», — сообщила Татьяна Жмеренецкая.

Татьяна счастливая жена и мама двоих детей. Семья её поддерживает. А вот мнения горожан, конечно, разделились.

Одни советуют идти вперёд, несмотря ни на что, другие — не лезть в политику.

«Мысль идти на выборы возникла не так уж и давно. Но желание изменить жизнь в Комсомольске не оставляет уже не первый год. Я живу в городе с 2000 года. И то, что здесь происходит, меня очень не устраивает. Я человек активный, волевой. Многие горожане, не только мои друзья и знакомые, но и совершенно незнакомые люди не раз говорили: иди на выборы, нужно хотя бы попытаться что-то изменить в этом городе. Накануне Нового года, когда стало понятно, что до выборов градоначальника остаётся всё меньше времени, таких предложений стало очень много. Я подумала и решила — пойду», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Жмеренецкая.

Читайте также: Зампред правительства Хабаровского края Дмитрий Волков отправлен в отставку

Возможный кандидат на пост мэра считает, что собрать команду для управления непростым городским хозяйством она сможет.

«Единомышленники есть, грамотные, толковые. Значит, и команда будет. Городу нужна хорошая хозяйка, я считаю. Вот такой пример: у нас много проблем с благоустройством, с работой управляющих компаний. А город тратит бюджет на огромное количество арт-объектов, на фонтаны. Зачем? Получается, что все эти арт-объекты и фонтаны посреди грязи и разрухи, а вокруг ходят недовольные жители. А чем они должны быть довольны? Может быть, сначала нужно навести элементарный порядок в городе, а уже потом украшать его? Нет ничего сверхъестественного в том, чтобы навести в городе порядок. Я уверена, что смогу. Мы сможем, вместе со всеми активными жителями города», — считает Татьяна.

После того как Татьяну, заявившую о своих политических планах, уволили из радиокомпании, жители Комсомольска-на-Амуре и других городов региона запустили в её поддержку флешмоб в социальных сетях. Но нашлись и те, кто писал в комментариях:

«Да куда она лезет?! Пусть сидит дома, куда она?! Это не её дело!»

За поддержку Татьяна благодарна, а тех, кто считает, что она «лезет не в своё дело», надеется переубедить.

Основатель и руководитель консалтинговой компании «Ермилов и партнёры», региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов убеждён, что женщины во власти — это наше будущее.

«Это наше будущее, причём ближайшее. Женщина — хозяйка. Женщина многозадачна. Вот, мужчина, он занят одним делом, и всё — не мешайте. А женщина, она может и борщ варить, и уроки с детьми делать, и, я уверен, городом руководить. Если говорить конкретно о Комсомольске и об этой молодой женщине, Татьяне Жмеренецкой. Комсомольск-на-Амуре — город, который завис где-то в прошлом, увы. Во многих аспектах жизни здесь невооруженным взглядом видна некая косность, замшелость. Может, от того, что город «тупиковый», в отличие от Хабаровска, может, ещё от чего, не знаю. И кому-то очень выгодно, чтобы всё так и оставалось. Но опять же, во многом благодаря именно этому в городе нещадно «тормозят» все программы развития, даже комплексный план, утвержденный главой государства. И, повторю ещё раз: кому-то это выгодно. А тут, в преддверии выборов, на сцене вдруг появляется молодая, активная женщина. Женщина в выборной кампании для мужчин-политиков — очень опасный конкурент. Женщина-журналист, которая умеет говорить, умеет убеждать, — опасна вдвойне. Отсюда мы видим и поток негатива в её адрес, отсюда же, я просто уверен в этом, и природа её увольнения из радиокомпании, без предложения вариантов: наказать так, чтобы впредь и мысли не возникло идти в политику. Это — реакция того самого, застрявшего в прошлом, Комсомольска. Это люди, которые не хотят ничего менять, даже несмотря на то, что всё плохо. Даже руководство радиокомпании, маленькой и малоизвестной, пошло по этому пути. Люди испугались: а как бы чего не вышло. Хотя, журналист, который идёт на выборы, поднял бы рейтинги этой компании очень серьёзно. Но — страх перед переменами оказался сильнее. Или кто-то испугался и надавил на руководство радиостанции. Мы видим попытки определённых групп не дать Комсомольску развиваться, оставить его косным и загнивающим. И мы это увидели не только сейчас, и не только в связи с историей журналиста Татьяны Жмеренецкой. Но не может не радовать и то, что всё больше людей не хотят больше жить в косности, жить в прошлом. Отсюда и поддержка в социальных сетях, флешмоб и прочее. Так что вполне может статься, что молодая журналистка весьма серьёзно подвинет на предстоящих выборах всеми согласованных, но никому уже не интересных кандидатов-мужчин. Женщина на выборах, повторю, противник опасный», — считает Даниил Ермилов.

Мэра города жители Комсомольска-на-Амуре будут выбирать в сентябре 2019 года, наряду с депутатами краевой и городской дум. Проголосует ли пролетарский город, где основной процент избирателей — рабочие заводов и пенсионеры с бюджетниками, за юную журналистку — покажет время.

Читайте также: Комплексный план развития Комсомольска неэффективен: Трутнев

Как сообщало ИА REGNUM, во властных структурах и городском хозяйстве Комсомольска-на-Амуре давно чехарда и сумятица. Мэр города Андрей Климов по настоянию экс-губернатора края Вячеслава Шпорта написал заявление об отставке. После поражения Шпорта на выборах в сентябре 2018 года гордума намеревалась уже назначить выборы нового градоначальника, но вмешалась прокуратура, обнаружившая несоответствия федеральному законодательству в Уставе города. Потом Андрей Климов сообщил, что передумал уходить в отставку. В 2018 году Шпортом же был отправлен в отставку зампред регионального правительства Дмитрий Волков, отвечавший за реализацию комплексного плана развития города президентского внимания. Волков запомнился комсомольчанам тем, что предрекал полное исчезновение чиновников (их заменит искусственный интеллект) и считал, что Дальний Восток не развивается потому, что его до сих пор не переименовали в Тихоокеанскую Россию. За то время, что Волков курировал развитие Комсомольска, город опустел на 1300 жителей — половина из них уехали, остальные умерли.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в очередной раз раскритиковал реализацию комплексного плана, назвав его неэффективным. Город, несмотря на внимание первых лиц страны, выделение многомиллиардных субсидий, не развивается, люди из него уезжают, достойной работы в городе нет, достойной медицины, образования, прочего, что отвечает современным понятиям о достойной жизни, тоже нет.