Аддис-Абеба, 11 марта, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановила полёты Boeing 737 MAX 8. Об этом сообщила компания в понедельник на странице в Twitter.

(сс) Alan Wilson Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines

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Как пояснили в компании, такое решение принято в качестве дополнительной меры предосторожности после крушения самолёта этой модели 10 марта в Эфиопии.

«Ethiopian Airlines решила приостановить полёты всех Boeing 737 MAX 8, начиная со вчерашнего дня, 10 марта 2019 года, до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении компании в Twitter.

https://twitter.com/flyethiopian/status/1104965069710999552

В сообщении также отмечается, что причина катастрофы на данный момент всё еще не известна.

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Добавим, что временно прекратить эксплуатацию самолётов Boeing 737−8 после крушения авиалайнера этой серии в Эфиопии местные авиакомпании обязали и власти Китая. Китайское ведомство отметило схожесть двух авиакатастроф — 10 марта в Эфиопии и в конце октября в Индонезии. Авиарегулятор напомнил, что оба Boeing были сравнительно новыми и разбились при взлёте.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737−800 MAX, принадлежащий компании Ethiopian Airlines, рухнул спустя шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. На борту лайнера, который летел в столицу Кении Найроби, находились 157 человек, включая восемь членов экипажа. Выжить не удалось никому. Жертвами авиакатастрофы стали граждане 35 стран. Среди жертв авиакатастрофы — трое граждан России, восемь жителей КНР и семь подданных Великобритании.