Пекин, 11 марта, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Власти Китая обязали местные авиакомпании временно прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737−8 после крушения авиалайнера этой серии в Эфиопии, сообщается на сайте Управления гражданской авиации КНР.

Oleg V. Belyakov Boeing 737 MAX

Так, китайское ведомство отметило схожесть двух авиакатастроф — 10 марта в Эфиопии и в конце октября в Индонезии. Авиарегулятор напомнил, что оба «Боинга» были сравнительно новыми и разбились при взлете.

«Управление гражданской авиации потребовало от оперирующих внутри Китая авиаперевозчиков с 18:00 11 марта приостановить коммерческие перевозки самолетами Boeing 737−8», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что возобновление эксплуатации данных самолетов возможно после переговоров с американскими властями и самой компанией Boeing, а также после получения гарантий принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, авиакатастрофа произошла 10 марта в Эфиопии. Самолет выполнял регулярный рейс в столицу Кении. На борту воздушного судна находились 157 человек — 149 пассажиров (граждане 35 государств) и восемь членов экипажа. Подтверждено, что среди погибших были трое граждан России.

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