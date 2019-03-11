Москва, 11 марта, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по Brent закрылись 7 марта в небольшом минусе. Перед тем как закрыться на уровне $65,80, цена обваливалась на 3%, до $63,99. Падение было вызвано разочаровывающим отчетом по американскому рынку труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Данные отчёта о создании новых рабочих мест на 20 тыс. возродили опасения по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса на нефть. Нефть подешевела вместе с фондовыми индексами.

К закрытию торгов цена восстановилась до $65,82 на фоне ослабления американской валюты и сокращения числа активных буровых в США. По данным Baker Hughes, число буровых на нефть в США на неделе снизилось на восемь единиц, до 834. Тенденция к снижению числа буровых сохраняется.

Покупатели настроены вернуть цену к уровню $66,73. Поскольку сегодня, 11 марта, понедельник и новостной фон скудный, то котировкам ничего не мешает двигаться вверх. Уверенный прорыв уровня $67 откроет им дорогу к 68,85. Уровень может быть достигнут к 18 марта.

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