Москва, 11 марта, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Доля иностранных инвесторов, которые отметили ухудшение делового климата в России, выросла более чем в два раза — с 22% в 2017 году до 50% — в 2018-м. Таковы итоги опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и агентства FleishmanHillard Vanguard.

Tax Credits Доллар

Только 10% зарубежных инвесторов отметили положительную динамику предпринимательского климата, тогда как годом ранее их доля составляла 33%. Не увидели изменений 40% инвесторов против 45% годом ранее.

Участниками опроса стали более сотни компаний из списка Fortune 500. Из них 60% назвали наиболее острой помехой российскому бизнесу коррупцию в органах власти. Еще 40% опрошенных отметили недостаток квалификационных кадров, а также налоговое администрирование, пишет «Коммерсантъ».

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