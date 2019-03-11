Пекин, 11 марта, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Восемь китайских граждан, включая одного жителя Гонконга, погибли в результате крушения самолета эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщили в министерстве иностранных дел Китая, передает 10 марта агентство Синьхуа.

Anna Zvereva Самолёт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования родным и близким жертв», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, отметив, что как только стало известно о крушении самолета, китайское посольство в Эфиопии немедленно связалось с правительством этой африканской страны для уточнения информации.

Китай также выразил надежду, что эфиопская сторона должным образом расследует причины инцидента и будет держать Китай в курсе хода расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 737−800 MAX осуществлял рейс в столицу Кении города Найроби. На его борту находилось 157 человек, из которых 149 пассажиров, которые являлись иностранными гражданами 35 государств, а также восемь членов экипажа. Среди погибших было также трое граждан России.