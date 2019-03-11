Москва, 11 марта, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Художественный руководитель Театра эстрады, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов поддержал решение руководства МХАТа об увольнении актеров за пристрастие к спиртному. Об этом сообщает НСН.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Алкоголь

Хазанов заявил о недопустимости появления в нетрезвом виде на рабочем месте. В данном случае «нет предмета для разговора», подчеркнул он.

Ранее новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков запретил употреблять алкогольные напитки и курить на территории театра. Ввод строгих правил обернулся увольнением актера Антона Хомятова, от которого пахло спиртным.

Сам артист заявил, что его поколение «учили так старики». Выпить 50 грамм алкоголя — это нормально, сказал Хомятов и привел в пример актеров Владимира Высоцкого, Олега Даля, Евгения Леонова и Анатолия Папанова.