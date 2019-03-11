Балахна, Нижегородская область, 11 марта, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Ещё одно открытое обращение против строительства низконапорного гидроузла, с помощью которого власти планируют восстановить судоходство на одном из отрезков Волги, появилось в интернете. Жительница Балахны просит Владимира Путина не допустить экологической и эпидемиологической катастрофы, отмечая, что при разработке данного проекта «не учтены особенности геодезии города Балахны, поселков Лукино, Алешино, улиц Сормовского района с их уровнем грунтовых вод», и есть риск затопления кладбищ, могильников. Это второе обращение за март 2019 года, в котором жители Нижегородской области выступили против проекта, поддержанного областными властями, и протест набирает обороты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

LostArtilleryMan Чебоксарское водохранилище

Напомним, несколько десятилетий власти Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, на территории которых расположилось Чебоксарское водохранилище, не могут найти компромисс для решения проблемы. Из-за непроектной отметки в 63 метра вместо 68 лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии выступают за достижение проектной отметки, а власти двух других регионов против этого, ссылаясь на возможное затопление территорий. В качестве альтернативного проекта нижегородская администрация выбрала строительство низконапорного узла, а губернатор Глеб Никитин даже назвал проект единственным возможным на сегодня способом для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов, хотя гидроэнергетики из Чувашии с этим не согласны и отмечают, что мера будет иметь временный эффект.

Читайте также: Низконапорная плотина решит проблему судоходства лишь на короткое время — энергетики в Чувашии

Тем временем проект гидроузла стоимостью 43 млрд рублей уже вошёл в российскую стратегию развития водного транспорта, и на сегодня проходят общественные слушания. Проходят бурно, так как что у жителей, что у минэкологии региона к проектировщикам множество вопросов, на которые те так и не дали ответа. В частности, нет внятности по возможному затоплению территорий, есть вопросы по грунтовым водам и санитарному состоянию. Глава территориального отдела управления Роспотребнадзора Наталья Чиковитова на слушаниях в феврале 2019 года заявила, что гидроузел может ухудшить качество воды и привести к значительному ухудшению санитарно-эпидемической ситуации.

Читайте также: Роспотребнадзор Балахны: гидроузел на Волге может ухудшить качество воды

Жители территорий Балахнинского, Городецкого районов и Сормовского района Нижнего Новгорода, чьи интересы затронет строительство, не только на слушаниях выражают протест, но и с помощью открытых обращений к властям. Уже под вторым из них за март 2019 года начат сбор подписей. Автором первой петиции является общественное движение «Комитет защиты Волжской поймы», которое просит Владимира Путина, Дмитрия Медведева, главу Минтранса РФ Евгения Дитриха и нижегородского губернатора Глеба Никитина остановить проект, а в качестве альтернативы создать в районе Городца третий шлюз, выходящий в Волгу существенно ниже двух существующих. Авторы напомнили, что именно эту альтернативу ещё в 2015 году одобрили учёные РАН, а гидроузел приведёт к подтоплению территорий, в том числе памятников природы, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации из-за затопления свалок, кладбищ и скотомогильников.

Читайте также: Против «варварского перегораживания Волги»: нижегородцы — Путину

Вторая петиция в соцсетях появилась за авторством жительницы Балахны Ирины, и в ней автор просит Владимира Путина помочь избежать экологической и эпидемиологической катастрофы.

«Решение проблемы очисткой фарватера на данном участке с помощью привлечения техники посчитали нерентабельным! А вот затопление населённых пунктов, расположенных на данном отрезке реки Волги, с промышленными предприятиями, в частности Балахнинского бумкомбината с расположенными цехами химобработки древесины, которые попадают в зону затопления, и последующей экологической катастрофой не только для жителей Нижегородской области, но и на всем протяжении реки Волги, это посчитали более бюджетным вариантом решения проблемы!» — пишет автор и уточняет, что в проекте также не учтены «особенности геодезии города Балахны, поселков Лукино, Алешино, улиц Сормовского района с их уровнем грунтовых вод».

Автор обращения также напоминает и о том, о чём говорила глава Роспотребнадзора — после строительства гидроузла могут быть «затоплены кладбища и могильники, расположенные на данной территории».

"Представьте себе масштаб экологической и эпидемиологической катастрофы на всём протяжении реки Волги и всех вытекающих из них речушек!» — резюмирует автор в своём обращении к президенту РФ.

Под открытым письмом уже подписались около 70 человек, сбор подписей продолжается. Первая петиция набрала уже свыше 1,5 тыс. подписей против строительства гидроузла.

«Не хочу жить в болоте», «Это грозит экологической катастрофой!!!», «Пойменные дубравы — это уникальные ландшафты, давно исчезнувшие в Европе и в незначительном количестве сохранившиеся в Европейской России. Любой проект, несущий угрозу пойменным дубравам, преступен, и он преступен в квадрате, когда речь идет о реке, русло которой полностью зарегулировано как выше, так и ниже по течению», — пишут жители Нижегородской области.