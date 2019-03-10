Ростов-на-Дону, 10 марта, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Масленичные гуляния, как и всех регионах России, прошли сегодня, 10 марта. В Ростовской области основные мероприятия, посвящённые проводам зимы, принял парк культуры и отдыха «Левобережный» в Ростове-на-Дону.

Donland.ru Прощай, зима!

Посетить областной фольклорный праздник в парке, открытом в 2018 в преддверии чемпионата мира по футболу, решили тысячи жителей региона, в том числе из самых отдалённых уголков Дона.

«Масленица — один из любимых народных праздников с многовековой историей. Наши предки таким образом провожали зиму, встречали весну. Масленица всегда была семейным праздником, когда собирались семьями, с друзьями, вместе гуляли. Здорово, что эта красивая традиция сохранилась и сегодня» , — обратился к гостям и участникам праздника губернатор Ростовской области Василий Голубев .

Кроме того, в честь Прощеного воскресенья глава региона попросил у всех земляков прощения.

Для гостей парка были организованы игры, молодецкие забавы, конкурсы, а также мастер-классы по приготовлению блинов — лакомства, символизирующего собой пробуждение солнца. Гости праздника водили масленичные хороводы, пробовали свои возможности в творческих мастерских. В течение дня на территории «Левобережного» была развёрнута выставка-ярмарка народных промыслов и изделий донских мастеров.

Кульминацией праздника, по традиции, стало сожжение соломенного чучела зимы.

Donland.ru Юные артисты

Кроме основной городской площади, праздник встречи весны прошёл и в микрорайонах города-миллионника. Во всех парках южной столицы ростовчане отмечали Масленицу и под хороводы сожгли чучело зимы.