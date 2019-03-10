Аддис-Абеба, 10 марта, 2019, 22:53 — ИА Регнум. При крушении Boeing-737 в Эфиопии погибли жители Ростовской области — Екатерина и АлександрПоляковы. По информации из открытых источников, супруги летели из Малайзии в Кению.

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«Ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами», — написала Екатерина Полякова на своей странице в Instagram за несколько часов до трагедии.

Эта подпись сопроводила видео, сделанные во время путешествия.

https://www.instagram.com/p/BuzDPdanbl9/

В профиле девушки пока ещё доступен сториз. Екатерина отметила, что Эфиопские авиалинии удивили её.

«Эконом как бизнес. Долетели с комфортом. Кормили на убой, как в санатории. Детей в самолёте не было», — написала таганроженка.

Об Александре Полякове известно, что он служил в Вооружённых силах и был награждён медалью за возвращение Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта пассажирский самолет выполнял регулярный рейс в столицу Кении. На борту находились 157 человек — 149 пассажиров (граждане 35 государств) и восемь членов экипажа.

Подтверждено, что среди погибших — трое граждан России.

11 марта в Эфиопии объявлено днём траура.

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