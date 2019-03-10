Анкара, 10 марта, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Власти Турции нацелены на создание зоны безопасности на севере Сирии. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед согражданами в провинции Искендерун.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

По его словам, зона безопасности на севере Сирии обеспечит «мирное возвращение в свои дома сирийских беженцев».

Эрдоган также добавил, что в вопросе защиты рубежей от террористической угрозы Турция настроена решительно.

«Мы (власти Турции) не позволим создать на севере Сирии террористический коридор, направленный против нашей страны», — заявил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта 2019 г. вооруженные силы Турции приступили к патрулированию зоны деэскалации в сирийском районе Идлиб.

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