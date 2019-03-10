Аддис-Абеба, 10 марта, 2019, 20:55 — ИА Регнум. В Эфиопии погибли сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН, находившиеся на борту рухнувшего пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли на странице в соцсети Twitter.

Anna Zvereva Boeing 737

«Сотрудники Всемирной продовольственной программы были в числе тех, кто находился на борту рейса Ethiopian Airlines, — написал Бизли. — Мы сделаем всё возможное для помощи семьям».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 марта 2019 г. в Эфиопии упал следовавший из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737. В результате инцидента погибли 157 человек (149 пассажиров и 8 членов экипажа).

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