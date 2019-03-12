Рим, 13 марта, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Политическая манифестация, прошедшая в начале марта в Милане, оказалась крупнейшей за последнее время. Что сподвигло 200 тысяч итальянцев выразить свое возмущение «расизмом» проводимой в стране политики, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Организовали миланское мероприятие итальянские либералы, и поэтому не стоит удивляться допущенной ими как бы неточности в теме: никакого расизма в Италии нет, во всяком случае, на государственном уровне, — а под названием «расизма» организаторы и участники пытались протолкнуть борьбу нового правительства Италии с нелегальной миграцией. Сторонники безудержного «человеколюбия» стремились доказать, что отсутствие барьеров для страны — всегда благо, даже несмотря на непрерывные опровержения этого тезиса со стороны реальной действительности.

Что интересно, выступающим в Милане вторил президент Франции Эммануэль Макрон, который дал интервью итальянским СМИ, где раскритиковал действующую власть в Италии; его обвинения были теми же, что прозвучали на манифестации в Милане. Якобы основные черты нынешнего итальянского правительства — это расизм, закрытость, национализм и антисемитизм. Судя по всему, совпадение миланского мероприятия с выступлением Макрона — это определенная ставка властей ЕС в их подготовке к грядущим через три месяца выборам. Если это так, то обвинения в сторону нынешней итальянской власти и ее единомышленников в Евросоюзе будут только усиливаться. Тем не менее министру внутренних дел Маттео Сальвини на выборах в Европарламент мало что грозит, ведь рейтинг действующей власти не просто высок — но и постоянно растет, добравшись за год до отметки в почти 60%.

Читайте статью У либералов в ЕС нет иных проблем, кроме мифического расизма и другие статьи Сергея Гуркина.