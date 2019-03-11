Веллингтон, 11 марта, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Вот уже более десяти лет Новая Зеландия служит витриной и образцом отношений с Китаем с точки зрения Пекина. Почему эти отношения, приносившие Новой Зеландии огромный экономический эффект, теперь могут остаться в прошлом, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

В прошлом году общий объем экспорта товаров и услуг Новой Зеландии в Китай увеличился на 18%, а объем двусторонней торговли достиг $19,7 млрд. Этот невероятный всплеск дал общее увеличение экспорта товаров и услуг Новой Зеландии на 10% только за один год. Но вот в выгодное сотрудничество с Китаем включилась политическая составляющая, и это ставит под угрозу все достигнутые успехи. Сделка с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei в области перехода новозеландских сотовых сетей на стандарт 5G была заблокирована. Причиной стало мнение США о возможных проблемах с безопасностью, грозящих Веллингтону из-за «китайского шпионажа», буде такая сделка состоится. Китайский ответ оказался мгновенным и масштабным. Новозеландские бизнесмены в Китае почувствовали ухудшение сразу, а туроператоры самой Новой Зеландии забеспокоились о спаде турпотока из Китая.

Китайские дисциплина и единоначалие способны быстро поменять векторы как в том, так и в другом направлении. До сих пор позиция Новой Зеландии во внешнеполитической сфере состояла в том, чтобы служить противовесом в китайско-американских противоречиях, что позволяло получать существенную выгоду. Но с ростом амбиций Пекина и особенно со строительством баз на искусственных островах в Южно-Китайском море Вашингтон стал ревнивее относиться к тем, кто препятствует его антикитайским замыслам. Есть и другие факторы, угрожающие отношениям Пекина и Веллингтона — каковы они?

Читайте статью Новая Зеландия: сложные маневры между Китаем и США и другие публикации Александра Шпунта по международной политике.