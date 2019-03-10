Москва, 10 марта, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Лазарев ответил на критику песни, с которой он намерен представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение — 2019». Об этом Лазарев написал сегодня, 10 марта, на своей странице в социальной сети Instagram.

(сс) AleWi Сергей Лазарев

Напомним, что накануне, 9 марта, Лазарев опубликовал клип на композицию Scream (вопль, крик), с которой он планирует выступить на песенном конкурсе «Евровидение — 2019», который пройдёт в этом году в Израиле.

За 10 часов с момента публикации на видеохостинге YouTube ролик набрал боле миллиона просмотров. Отзывы были смешанными.

Лазарев отметил, что многие пишут в комментариях, что данная песня не очень то и подходит под формат «Евровидения». Певец не считает, что это плохо.

«Некоторые пишут, что песня не в формате Евровидения, но разве это плохо — создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю», — написал он.

Также Лазарев обратил внимание, что многие пишут в комментариях, что от этого клипа и песни у них «мурашки по коже». Певец считает это положительным моментом.

«Очень многие пишут одно словосочетание «Мурашки по коже», это большая победа, значит мы достучались до сердец… хотя некоторые пишут», — пишет Лазарев.

Он поблагодарил всех тех, кто оставил положительные отзывы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, слова песни Scream написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитросом Контопулосос.