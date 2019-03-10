Вьентьян, 11 марта, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Лаосская Народно-Демократическая Республика в последнее десятилетие показала рекордный рост экономики среди своих динамичных соседей по Юго-Восточной Азии. В среднем в Лаосе показатель роста составил 7,8%, и это тем более удивительно при том, что страна не имеет выхода к морю, а значит, вынуждена в основном ограничиваться торговлей со своими ближайшими соседями. Как Лаос собирается расширять достигнутые им успехи, не делая ставку на одно лишь сотрудничество с Китаем, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

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Недавний визит в Лаос генерального секретаря Компартии Вьетнама Нгуен Фу Тронга ознаменовался принятием совместного решения о строительстве железной дороги между столицей Лаоса Вьентьяном и вьетнамским морским портом Вунг Анг. Стратегическая программа сотрудничества в области транспорта между двумя странами включает в себя также скоростную автомагистраль между Вьентьяном и вьетнамской столицей Ханой.

До 60% акций проекта морского порта Вунг Анг будет передано Вьетнамом лаосской стороне. Таким образом, Лаос будет владеть контрольным пакетом акций порта и, следовательно, впервые в своей истории обзаведется собственностью не только в наземной транспортной инфраструктуре, но и в океанском порте. Значение этой новости, с учетом бурного роста экономики Лаоса, трудно переоценить. До сих пор Лаос вынужден был вести большую частью торговли со своими непосредственным соседями — Таиландом, Вьетнамом и Китаем, причем Китай строит с 2016 года лаосско-китайскую железную дорогу стоимостью $45 млрд. Но Лаос не концентрируется на каком-то одном направлении, а формирует сеть автомобильно-мостовых транспортных коридоров со всеми своими соседями, так называемые Мосты дружбы — эта система более сложная, но политически более надежная.

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