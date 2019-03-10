Санкт-Петербург, 10 марта, 2019, 12:51 — ИА Регнум. С 17 марта по 12 апреля в Мариинском театре в Санкт-Петербурге будет проходить фестиваль «Римский-Корсаков 175», приуроченный к юбилею выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ. В масштабную программу празднование входит исполнение всех 15 опер, 79 романсов, балета «Шахеразада», многих симфонических и хоровых произведений. Кроме Петербурга концерты, посвященные творчеству Римского-Корсакова, пройдут в Москве, Владивостоке и Владикавказе. Откроется музыкальный форум 17 марта гала-концертом в Мариинском-2, на котором прозвучат известные сочинения композитора в прочтении симфонического оркестра и хора прославленного театра. Именно в Петербурге состоялось большинство премьер его самых знаменитых опер.