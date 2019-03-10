Аддис-Абеба, 10 марта, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сегодня, 10 марта, сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines

Сообщается, что самолет выполнял регулярный рейс в столицу Кении — город Найроби. На борту самолета находились 157 человек. Есть жертвы, точное число пока неизвестно.

«Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких», — сказано в сообщении.