Москва, 10 марта, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Православные христиане сегодня, 10 марта, отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения у близких за причинённые обиды, ведомые или неведомые. Это является первым шагом на пути к Великому посту.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

Во всех храмах Русской православной церкви проходят службы и совершается особый чин прощения — священнослужители благословляют прихожан на предстоящий многодневный пост.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин великого освящения храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе и там же проведет Божественную литургию.

Вечером предстоятель Русской православной церкви совершит вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл напомнил, что Великий пост — это особое время, которое дает возможность переосмыслить жизнь и подвергнуть тщательному анализу свои мысли и дела.

Также в РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье. Прощение лучше просить лично и заглаживать обиду какими-то добрыми делами и поступками.