Вашингтон, 10 марта, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Уровень безработицы в США в феврале 2019 года снизился до 3,8%, сообщает бюро трудовой статистики США.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Занятость в сфере профессиональных и деловых услуг, здравоохранения и оптовой торговли продолжала расти, в то время как занятость в строительстве сократилась. В целом уровень безработицы снизился на 0,2 процентного пункта до 3,8% в феврале, а количество безработных сократилось на 300 тысяч — до 6,2 миллиона человек.

Среди безработных, число лиц, потерявших работу, и лиц, завершивших временную работу (включая временно уволенных) сократилось на 225 000 человек. Это снижение отражает, в частности, возвращение федеральных работников, которые были в январе не работали из-за шатдауна.

В феврале среднечасовой заработок для всех сотрудников по частным несельскохозяйственным платежным ведомостям вырос на 11 центов до $27,66 после роста на 2 цента в январе.