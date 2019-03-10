Санкт-Петербург, 10 марта, 2019, 04:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ушел из жизни настоятель Казанского кафедрального собора, протоиерей Павел Красноцветов. Некролог опубликован на официальном сайте собора.

Протоиерей Павел Красноцветов

Протоиерею Павлу Красноцветову было 87 лет. Отпевание священнослужителя состоится 13 марта в Казанском соборе, совершит чин отпевания митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Тело отца Павла предадут земле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Павел Красноцветов родился 10 января 1932 года в Тюменской области. Предки его также были священнослужителями. В 1955 году отец Павел окончил Московскую духовную семинарию. На служение в Ленинградскую епархию его назначили в 1970 году.

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