Скончался настоятель Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 10 марта, 2019, 04:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ушел из жизни настоятель Казанского кафедрального собора, протоиерей Павел Красноцветов. Некролог опубликован на официальном сайте собора.
Протоиерею Павлу Красноцветову было 87 лет. Отпевание священнослужителя состоится 13 марта в Казанском соборе, совершит чин отпевания митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Тело отца Павла предадут земле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
Павел Красноцветов родился 10 января 1932 года в Тюменской области. Предки его также были священнослужителями. В 1955 году отец Павел окончил Московскую духовную семинарию. На служение в Ленинградскую епархию его назначили в 1970 году.
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