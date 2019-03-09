Москва, 9 марта, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Представители туристско-информационного центра «Калужский край» совместно с сотрудниками министерства экономического развития Калужской области 9 марта 2019 года представили в Москве регион на двух крупнейших международных туристических выставках — Интурмаркет и MITT.

Admoblkaluga.ru Гастрономический фестиваль в отеле Welna Eco Spa Resort

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области, выставки Интурмаркет и MITT — это главные события в туристической индустрии страны. В этих международных выставках участвуют лучшие представители туристического бизнеса России и всего мира.

В рамках мероприятий устанавливают межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса.

В 2019 году Калужская область традиционно представлена объединенным стендом. В экспозиции региона помимо «Калужского края» — центры туризма Боровского и Тарусского районов, музей бумаги «Бузеон», бренд «Калужские сладости», эко-комплекс «WELNA ECO SPA RESORT» и санаторий «Сигнал». Посетителям стенда предложили путеводители, карты, сувенирные открытки и рекламные брошюры калужской тематики.

Кроме того, туристско-информационный центр «Калужский край» объявил конкурс селфи «Хочу в Калужский край». Главным призом станет сертификат на двухдневное проживание в этнографическом парке-музее «ЭТНОМИР». Конкурс стартовал в социальной сети Инстаграм с 9 по 19 марта 2019 года. В конкурсе смогут принять участие посетители объединенного стенда области международных туристских выставок, а также жители и гости региона. 20 марта 2019 будет определен обладатель главного приза, авторы трех лучших фото получат свитшоты от первого локального бренда «Калуга 1371».