Чебоксары, 9 марта, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Учителя и врачи, которые мало работают в России, получают небольшие зарплаты. Об этом, как передает портал Ch.versia.ru, заявил 7 марта руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев на внеочередной сессии Госсовета республики.

Cap.ru Юрий Васильев

По его словам, хорошую зарплату в стране получают трудолюбивые бюджетники.

«Есть учителя, которые получают мало (в России), но они мало работают, — заявил Васильев. — Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату».

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