Москва, 9 марта, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала инцидент в аэропорту «Шереметьево» с дипломатом США, который пытался провезти в багаже мину со взрывателем.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Посольство США было незамедлительно извещено об инциденте линейным управлением МВД РФ по аэропорту «Шереметьево», — сообщила Захарова «Федеральному агентству новостей». — Надеемся, оно разъяснит поведение своего работника».

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что опоздавшему на рейс дипломату США помогли переоформить билет, после чего он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. По ее словам, мину у гражданина США изъяли.

Захарова добавила, что данные действия дипломата США являются провокацией, так как он не мог не понимать серьезность такого шага как провоз мины в багаже.

Напомним, 9 марта пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) России сообщила, что сотрудник посольства США в Москве пытался провезти мину в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами в столичный аэропорт «Шереметьево».

Позже специалисты подтвердили, что изъятая мина была со взрывателем, но без взрывчатого вещества.

Читайте также: МИД РФ: Дипломат США пытался провезти мину в «Шереметьево»