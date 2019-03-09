Москва, 9 марта, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве на улице Пречистенка проходит выставка «Наполеон Бонапарт и Лев Толстой в поисках величия». Куратор проекта Илья Бендерский так определяет тему экспозиции: «Выставка рассказывает о той внутренней полемической связи, которая существует между двумя знаковыми фигурами политической и духовной истории Нового времени. «Наполеоновская легенда» и ее перепрочтение Львом Толстым знакомит посетителя с двумя разными моделями человеческого величия». Отправной точкой стала запись великого русского писателя после посещения в 1857 в Париже в Дом Инвалидов могилы Наполеона: «Обожествление злодея ужасно».

Tolstoymuseum.ru Афиша

Выставка будет открыта до 26 мая.