Москва, 9 марта, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти мину в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами в столичный аэропорт «Шереметьево». Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Pars Посольство США. Москва

Российские внешнеполитическое ведомство считает, что действия сотрудника посольства США в Москве были сознательными и на Смоленской площади рассматривают этот инцидент как попытку провокации.

В МИД России подчеркнули, что немедленно известили об этом инциденте американское посольство в Москве и ждут разъяснений.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что снаряд был изъят у сотрудника посольства США, а сам он, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, вылетел в Нью-Йорк.