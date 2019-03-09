Москва, 9 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Народный артист СССР Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет. Об этом сегодня, 9 марта, сообщила пресс-служба театра имени Вахтангова.

Kremlin.ru Владимир Этуш

Накануне, 8 марта, стало известно, что Этуш попал в одну из московских больниц. По словам его дочери Раисы, Этуш скончался от остановки сердца.

В последнее время Этуш несколько раз попадал в больницу из-за плохого самочувствия. Так, в январе 2019 года ему стало плохо перед спектаклем. В результате театру Вахтангова пришлось снять с репертуара спектакль «Бенефис».