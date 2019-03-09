Дамаск, 9 марта, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Российские и турецкие военные за минувшие сутки зафиксировали по 17 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны России.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня в Сирии российские и турецкие военные осуществляют в рамках деятельности комиссии по перемирию в Сирии.

Уточняется, что российские военные зафиксировали пять случаев нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия, три — в Алеппо, шесть — в Идлибе, три — в Хаме. Итого — 17 случаев, зафиксированных российскими военными.

Турецкие военные также зафиксировали 17 случаев нарушения режима прекращения огня. В Идлибе — пять, в Латакии — четыре, в Хаме — восемь.