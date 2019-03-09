Лондон, 9 марта, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Свыше 60 тысяч автомобилей по всему миру отзывает концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA), сообщает 9 марта агентство Associated Press.

(сс) Jason Lawrence Alfa Romeo Stelvio

Причиной такого решения концерна стал дефект адаптивного круиз-контроля. В первую очередь речь идёт об автомобилях Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Stelvio, которые были выпущены в период с 2017 по 2019 год.

По данным источника, примерно 19 тысяч из этих автомобилей проданы в США, 1,6 тысячи штук — в Канаде, 86 экземпляров продано в Мексике и ещё около 40 тысяч — во всем остальном мире.

Согласно данным компании, из-за программной ошибки при использовании круиз-контроля может увеличиваться скорость автомобиля при нажатии на педаль тормоза и для восстановления работы круиз-контроля необходимо удерживать педаль тормоза в нажатом состоянии в течение продолжительного времени.

Также в компании подчеркнули, что у них нет информации о травмах и авариях, которые могли быть получены в результате данной проблемы, выявленной во время тестовых испытаний автомобилей.

Отметим, концерн Fiat Chrysler образован в 2016 году путем слияния компаний Fiat из Италии и американской Chrysler. Он занимается производством автомобилей под марками Chrysler, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.