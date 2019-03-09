Москва, 9 марта, 2019, 10:39 — ИА Регнум. С 16 марта по 18 августа в залах Новой Третьяковки на Крымской валу в Москве будет проходить масштабная выставка произведений выдающегося русского художника Ильи Ефимовича Репина. В экспозиции будут представлены 170 живописных полотен и более 130 графических работ, написанных мастером с начала 1870-х по конец 1920-х годов. Организаторы не только выставят хрестоматийные работы — «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и другие, но и произведения, ранее не известные широкой публике. Отдельное внимание, любителей живописи и истории несомненно привлечет впервые выставленная в Москве полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» из собрания Государственного Русского музея.