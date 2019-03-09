Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 10:22 — ИА Регнум. 8 марта в Театре имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова. На вечере по традиции присутствовал весь цвет театра и кино Северной столицы. «За служение русскому репертуарному театру» премии удостоены такие известные мастера как Николай Мартон, Вера Алентова, Лариса Луппиан, Наталья Акимова. В номинации «Артистка милостью Божьей"отмечена блистательная Ольга Волкова. «Лучшими из лучших» признаны Лидия Вележева, Владимир Машков, Алексей Гуськов и Андрей Соколов.

(сс) Alexander Y. Potekhin Здание театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге

Надо отметить, что все новые лауреаты войдут в театральную ложу «Фигаро», президентом которой является народный артист России Валентин Гафт.