Санкт-Петербург, 9 марта, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Сильный ветер, сопровождаемый снегопадом, пришел в Петербург в ночь на 9 марта. Возникла реальная угроза наводнения: пик подъема воды ожидается в середине дня.

Dambaspb.ru Дамба в Петербурге

Из-за этого было принято решение полностью перекрыть дамбу в Финском заливе. В 06:50 мск 9 марта судопропускные и водопропускные сооружения Комплекса защитных сооружений (КЗС) были закрыты. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

«Максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы (водомерный пункт «Горный институт») ожидается 9 марта в 13.00 мск, по прогнозу +181 см, и квалифицируется как «опасное наводнение», — сообщили в дирекции КЗС.

Как отмечают в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, «прогнозируемая наводненческая ситуация характеризуется одним пиком подъема уровня воды на непродолжительное время».

Напомним, наводнениями в Петербурге считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара. Подъем воды до 210 см считается опасным наводнением, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим наводнением.

Сегодня в Северной столице ветер в порывах может достигать 15−20 м/с, на фоне температуры воздуха в районе нуля, возможно интенсивное разрушение ледового покрова акватории.

По данным петербургского гидрометцентра, днем в субботу ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. На дорогах местами гололедица.