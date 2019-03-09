Вашингтон, 9 марта, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) Official SpaceX Photos Dragon V2 на стартовом стенде

«Благодарю вас от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — ответил Маск на сообщение главы Роскосмоса.

Напомним, 8 марта корабль SpaceX Dragon-2 отстыковался от Международной космической станции (МКС) и успешно приводнился в Атлантическом океане. Этот полёт стал первым для пилотируемой версии космических кораблей серии Dragon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта Дмитрий Рогозин от имени Роскосмоса поздравил генерального директора SpaceXИлона Маска и руководителя NASA Джима Брайденстайна с успешным завершением испытательного полёта корабля Dragon-2 к МКС.

«Создание альтернативных космических транспортных систем, которые осуществляют полеты к МКС, гарантирует стабильность и безопасность совместной работы на станции. Я выражаю надежду на развитие международного сотрудничества в космосе», — отметил Рогозин.