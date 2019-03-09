Каракас, 9 марта, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы намерены обратиться в ООН с жалобой на кибератаку, которая привела к масштабным перебоям с электроэнергией. Об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного канала VTV.

Электрическая лампочка

Родригес указал на то, что госсекретарь США Майк Помпео и американский сенатор Марко Рубио очень скоро отреагировали на энергетический коллапс в соцсетях и, следовательно, заранее знали о нем. Так, Помпео заявил, что Венесуэла осталась без света и пищи, а скоро останется без президента. Рубио опубликовал очень разоблачительный твит, добавил он.

«Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля», — сказал Родригес и назвал аварию «многоформатной и жестокой атакой» против всей страны.

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Он добавил, что в ближайшие дни в Венесуэлу прибудет верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Ей будут представлены доказательства о совершенном преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла столкнулась с энергетическим коллапсом из-за аварии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури». В Национальной корпорации по электроэнергии заявили, что имела место диверсия — один из актов энергетической войны против Венесуэлы. Венесуэльский президент Николас Мадуро возложил вину за инцидент на «американский империализм».