Вашингтон, 9 марта, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Водопроводная вода в 187 странах мира, включая Россию, небезопасна или неприятна для питья. Об этом сообщает Daily Mail.

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Перечень стран был составлен подконтрольным американскому минздраву центром по контролю и профилактике заболеваний. В него вошли также все бывшие советские республики, исключая Эстонию.

Отмечается, что включение страны в список говорит лишь о том, что вода не подходит для питья. Вместе с тем указано, что каждый год в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 842 тыс. человек погибает из-за некачественной воды.

Водопроводная вода безопасна, согласно перечню, в США, Канаде, Австралии, Чили, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании, Норвегии и большинстве стран ЕС.

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