Москва, 9 марта, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил директора NASA Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска с успешным возвращением на Землю космического корабля Dragon-2. Об этом Рогозин написал в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Рогозин, назвав Брайденстайна и Маска «дорогими коллегами», поздравил их от имени госкорпорации с успешным окончанием летных испытаний нового многоразового корабля. Он отметил, что альтернативный вариант доставки на Международную космическую станцию (МКС) грузов и экипажей станет гарантией её стабильной и безопасной работы.

Глава «Роскосмоса» также выразил надежду на развитие сотрудничества с американской стороной в космической отрасли.

Читайте также: Космический корабль Dragon-2 приводнился в Атлантическом океане — NASA

Как сообщало ИА REGNUM, пилотируемый частный многоразовый космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon) был создан компанией SpaceX по заказу NASA. Он предназначен для доставки на орбиту грузов и экипажа до семи человек.

2 марта ракета-носитель Falcon 9 вывела корабль в околоземное пространство. Dragon-2 забрал с МКС 136 кг груза и 8 марта успешно приводнился в Атлантическом океане.