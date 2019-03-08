Багдад, 9 марта, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Пятеро военнослужащих погибли и один получил ранения в результате стрельбы в военной части в Ираке. Об этом сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на военный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Ираке

ЧП случилось утром 8 марта в городе Абу-Грейб в 30 км западнее Багдада. Один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам. Отмечается, что состояние раненого — тяжелое.

Оперативное командование провинции Багдад приступило к расследованию инцидента военной части.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в казарме Корпуса морской пехоты США в Вашингтоне был убит один из военнослужащих. По версии следствия, военного мог случайно застрелить сослуживец.

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