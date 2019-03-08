Вашингтон, 8 марта, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Глава NASA Джим Брайденстайн на странице в соцсети Twitter прокомментировал успешное приводнение в Атлантическом океане космического корабля Dragon-2 (также известного как Crew Dragon), принадлежащего компании SpaceX.

Official SpaceX Photos Приводнение Crew Dragon

«Успешное приводнение капсулы Crew Dragon … ознаменовало собой ещё одну веху в новой эре полёта человека в космос», — написал Брайденстайн.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта космический корабль Dragon-2, который отстыковался от американского модуля МКС «Гармония», приводнился в Атлантическом океане.

Читайте также: Космический корабль Dragon-2 приводнился в Атлантическом океане — NASA