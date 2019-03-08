Ростов-на-Дону, 8 марта, 2019, 20:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону судебные приставы-исполнители и представители регионального отделения «Молодой гвардии» присоединились к всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню, сообщает ИА REGNUM.

ВКонтакте: «Молодая Гвардия» — Ростовская область Акции «Вам,любимые!»

Судебные приставы помогли жительницам Дона не только узнать о задолженности по налогам, алиментам, зарплате, ЖКХ, кредитам, но и расплатиться. Процесс занял буквально несколько минут. Всем представительницам прекрасного пола сотрудники управления ФССП по Ростовской области вручили тюльпаны.

Напомним, всероссийская акция, приуроченная Международному женскому дню, прошла и в других крупных городах России. Судебные приставы поздравили представительниц прекрасного пола с первым праздником весны в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Хабаровске, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде и Архангельске. Акция прошла в торговых центрах, вокзалах, аэропортах.

В этот же день донские молодогвардейцы сделали подарок ростовчанкам. Акция «Вам, любимые!», посвящённая Международному женскому дню, была организована на центральной улице города. Молодые люди подарили представительницам прекрасного пола букеты тюльпанов, яркие эмоции, улыбки и хорошее настроение.